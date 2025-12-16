Milli sürat patenciler Furkan ve Denis kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek!

Short Track (sürat pateni) branşında Çin'deki Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ve oyunlarda ilk kez yer alacak takım arkadaşı Denis Örs, İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için "sıkı" çalışıyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Furkan ile Rusya'da antrenman yapan Denis, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı formayla başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev ile milli sporcu Furkan Akar, değerlendirmelerde bulundu.

Short Track branşında kota almanın zor olduğunu ve olimpiyatlara iki kota alarak tarihi başarıya imza attıklarını ifade eden Sultangaliyev, "Çok mücadele etmek lazım. Sadece yarışmak değil, taktik kurmak, aynı anda hızlı karar vermek, bu çok zor. Özellikle 500 metrede kota kazanmak aslında daha zor çünkü kısa mesafe olduğu için son süratle baştan sona hız yapmak lazım. Uzun mesafelerde yavaş başlayıp sonuna doğru hızlanıyorsun o daha kolay. Taktik yapabilir, antrenörün işaretini görebilirsin ancak 500 metrede böyle bir şans yok. Sporcu kayarken antrenörüne bakma şansı bile yok hızlı olduğu için çok hızlı şekilde kararı kendisi vermesi lazım. Ondan dolayı 500 metrede kota almamız bizim için büyük başarı." diye konuştu.

Sultangaliyev, milli sporcu Furkan Akar'ın daha önce olimpiyatlara katıldığını anımsatarak "Tecrübeli ve beklentimiz de yüksek. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, elit sporcularla yarışmış sporcumuz, bu olimpiyatta da büyük başarı getirebilir. Denis Örs, Furkan'dan daha genç, bazı yerlerde tecrübesizliği var ama Rusya'da antrenmana devam ettiği için oradaki güçlü sporcularla çalışıyor. Burada ilk defa Türkiye adına Dünya Kupaları'na katıldı ve eksiklerini düzeltmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİM İLK 5"

Türkiye'nin olimpiyatta bu branşta ilk önemli derecesini elinde bulunduran Furkan Akar, Çin'deki oyunların ardından bir yıl sonra Avrupa Şampiyonası'ndan üçüncü olarak bronz madalya aldı.

İlk olarak 16-18 Ocak'ta Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenecek Short Track Avrupa Şampiyonası'na katılacak Furkan, daha önce üçüncülük elde ettiği bu organizasyondan da madalya ile dönüp olimpiyatlara moralli gitmeyi hedefliyor.

Olimpiyatları gören bir sporcu olarak artık daha tecrübeli olduğunu dile getiren Furkan, "Katıldığım yarışlar, hatalar ve iyi şeyleri göz önünde bulundurarak tecrübemi daha çok artırıyorum. 2026'da, hatalarını tekrarlamayan, daha tecrübeli, daha süratli ve agresif bir Furkan göreceksiniz." dedi.

Denis'in yanımda olmasının kendisi için avantaj sağlayacağına değinen Furkan, "Ülkemizi iki kişi temsil edeceğiz. Bütün yarışlarda takım ruhu var ve her yarıştan önce takım olarak toplanıp birbirimize destek veririz. 2022 yılında tek olmanın dezavantajlarından biri de buydu. İki kişi katılıp, birbirimize destek olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Furkan Akar, olimpiyatlardan önce Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini anımsatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ocak ayında Hollanda'da Avrupa Şampiyonası olacak. Burada olimpiyattaki rakiplerimizi daha iyi tanıma, hatalarını öğren fırsatımız olacak. 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda 1000 metrede bronz madalya ile ülkemi temsil etmiştim. Bu şampiyonadan da bir madalya alarak olimpiyata daha motive gitmeyi istiyorum. Olimpiyatlarda 500 metrede yarışacağım ve saliselerle yapıldığı için ne olacağı belli olmayan bir branş. Bundan dolayı 2022'de altıncılıkla dönmüştüm, şu an altıncılık düşük. Hedefim ilk 5. İnşallah kürsüde de yer almak istiyorum."