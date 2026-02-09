Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde çok sayıda takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, zaman kaybetmeden gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Real Madrid forması giyen golcü futbolcu için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:11
Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Elan Ricardo (kiralık), Emrecan Terzi (kiralık) ve Arda Kılıç (kiralık) ile yollarını ayırdı.
Kadrosunda önemli değişiklikler yapan Kara Kartal, hız kesmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Bu doğrultuda siyah-beyazlılarla ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ GONZALO GARCIA'YI İSTİYOR
İspanyol basını, Beşiktaş'ın Real Madrid forması giyen İspanyol forvet Gonzalo Garcia'yı istediğini yazdı.
Fichajes kaynaklı haberde, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki santrfor için İspanyol devine 25 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Real Madrid'in, gelişim potansiyeli olan ancak ilk 11'deki yeri garanti olmayan genç bir futbolcu için yapılan bu teklifi önemli bir miktar olarak değerlendiği aktarıldı.
Genç futbolcunun şans verildiğinde iyi performans sergilese de takımda ikinci planda kaldığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın bu teklifinin İspanyol golcünün kariyerine yeni bir sayfa açmak için gerçek bir seçenek olduğunun altı çizildi.
Oyuncunun Türkiye'de düzenli süre alacağı ve Real Madrid'deki gibi sürekli baskı altında olmadan kendisini geliştirebileceği bir ortam olacağı kaydedildi.
Real Madrid'in, Lyon'a kiralık olarak gönderilen Endrick'in durumunun yakından takip ettiği ve Brezilyalı forvetin istenen seviyede dönmesi halinde Gonzalo Garcia'nın forma şansı bulmasının zor olacağı vurgulandı.
Siyah-beyazlıların da Garcia'yı stratejik bir yatırım olarak gördüğü ve genç futbolcunun projelerine liderlik etmek için aradıkları profile uyduğu belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.