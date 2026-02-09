Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Fichajes kaynaklı haberde, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki santrfor için İspanyol devine 25 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Real Madrid'in, gelişim potansiyeli olan ancak ilk 11'deki yeri garanti olmayan genç bir futbolcu için yapılan bu teklifi önemli bir miktar olarak değerlendiği aktarıldı.