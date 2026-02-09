CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde çok sayıda takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, zaman kaybetmeden gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Real Madrid forması giyen golcü futbolcu için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:11
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, hareketli bir ara transfer dönemi geçirdi. Siyah-beyazlılar, tam 7 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Kartal, Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez'i renklerine bağladı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Beşiktaş'ta yapılan transferlerin yanı sıra birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Elan Ricardo (kiralık), Emrecan Terzi (kiralık) ve Arda Kılıç (kiralık) ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Kadrosunda önemli değişiklikler yapan Kara Kartal, hız kesmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Bu doğrultuda siyah-beyazlılarla ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

BEŞİKTAŞ GONZALO GARCIA'YI İSTİYOR

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Real Madrid forması giyen İspanyol forvet Gonzalo Garcia'yı istediğini yazdı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Fichajes kaynaklı haberde, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki santrfor için İspanyol devine 25 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Real Madrid'in, gelişim potansiyeli olan ancak ilk 11'deki yeri garanti olmayan genç bir futbolcu için yapılan bu teklifi önemli bir miktar olarak değerlendiği aktarıldı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Genç futbolcunun şans verildiğinde iyi performans sergilese de takımda ikinci planda kaldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Beşiktaş'ın bu teklifinin İspanyol golcünün kariyerine yeni bir sayfa açmak için gerçek bir seçenek olduğunun altı çizildi.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Oyuncunun Türkiye'de düzenli süre alacağı ve Real Madrid'deki gibi sürekli baskı altında olmadan kendisini geliştirebileceği bir ortam olacağı kaydedildi.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Real Madrid'in, Lyon'a kiralık olarak gönderilen Endrick'in durumunun yakından takip ettiği ve Brezilyalı forvetin istenen seviyede dönmesi halinde Gonzalo Garcia'nın forma şansı bulmasının zor olacağı vurgulandı.

Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Siyah-beyazlıların da Garcia'yı stratejik bir yatırım olarak gördüğü ve genç futbolcunun projelerine liderlik etmek için aradıkları profile uyduğu belirtildi.

G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Icardi için flaş karar!
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van der Wiel'den gündem olan itiraf! Van der Wiel'den gündem olan itiraf! 12:49
Kadıköy'de kritik maç! Kadıköy'de kritik maç! 12:42
İşte F.Bahçe maçının VAR heyeti! İşte F.Bahçe maçının VAR heyeti! 12:07
Furkan Akar'ın hedefi! Furkan Akar'ın hedefi! 12:07
G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif! G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif! 12:04
Atalanta BC-US Cremonese maçı bilgileri! Atalanta BC-US Cremonese maçı bilgileri! 11:52
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi için flaş karar! G.Saray'dan Icardi için flaş karar! 11:49
Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Trabzonspor evinde yıkılmıyor! 11:47
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:59
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri 10:47
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! 10:46