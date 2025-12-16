CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlayacak!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 17 Aralık’ta Papara Park’ta Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, eksik oyuncularına rağmen kupaya galibiyetle başlamak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 10:36
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 17 Aralık'ta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor.

DİĞER
Trabzonspor
