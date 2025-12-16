CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Yüzme Genç yüzücü Kerem Daran milli takım seçmelerine katılacak!

Genç yüzücü Kerem Daran milli takım seçmelerine katılacak!

Kerem Daran, 50 ve 100 metre kurbağalamada birinciliklerle milli takım yolunda önemli bir adım attı. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genç yüzücü Kerem Daran milli takım seçmelerine katılacak!

Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu Kerem Daran; yüzme kariyerinde önemli bir başarıya imza atarak milli takım yolunda önemli bir adım attı.

Trabzon'da düzenlenen Vedia Nil Apak Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda en iyi derecesini (best) yapan genç sporcu; başarılı performansını Adana'da da sürdürdü. Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Performans Tespit İl Yarışları'nda mücadele eden Kerem Daran, 50 metre ve 100 metre kurbağalama branşlarında birincilik elde etti.

Bu derecelerle Kerem Daran, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'ne katılma hakkı kazandı.

F.Bahçe'den Becao'ya çağrı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Galatasaray'dan yerli operasyonu! 2 oyuncuyu gözüne kestirdi...
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva...
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri! 13:05
Kupada hakemler belli oldu! Kupada hakemler belli oldu! 12:14
Short Track’te hedef ilk 5! Short Track’te hedef ilk 5! 12:03
Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! Cardiff City-Chelsea maçı tüm detayları! 11:49
Milli okçulardan tarihi başarı! Milli okçulardan tarihi başarı! 11:46
Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş iddia! Rafa Silva... 11:38
Daha Eski
Süper Lig ekibinde Diyadin dönemi! Süper Lig ekibinde Diyadin dönemi! 11:32
Beşiktaş, Lietkabelis deplasmanında! Beşiktaş, Lietkabelis deplasmanında! 11:29
Anadolu Efes Avrupa Ligi sınavında! Anadolu Efes Avrupa Ligi sınavında! 11:19
Adeyemi kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... Adeyemi kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... 11:11
Kadir Yıldırım dünya şampiyonu! Kadir Yıldırım dünya şampiyonu! 10:53
Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek! Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek! 10:35