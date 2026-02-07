CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsunspor maçı öncesinde takım otobüslerine taşlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten kınama açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 19:44
Trabzonspor, daha önce Kocaelispor deplasmanından dönerken bordo-mavili ekibin Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına ve Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçın öncesinde ise takım otobüslerine taşlı saldırı yapıldığını açıklamıştı. Bordo-mavili ekip, bugün Samsunspor ile oynadığı maç öncesinde de bir kez daha takım otobüslerine taşlı saldrının düzenlendiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

