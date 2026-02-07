Fatih Tekke: 6 ayda bunları yapmak...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"ENKAZ DEVRALDIK"

"Bu sezon Türkiye Ligi'nde uzun yıllardır yapılmamış çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz an unutulmasın. Gerçekten enkaz devraldık. İvme, rekabet, oyuncuların değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı. 6 ayda bunları yapmak kolay değil. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Taraftarımız olmadan olmaz. Bize olan desteklerini artırmalarını istiyoruz. Ne olursa olsun."

"SOL KANAT TRANSFERİ YAPAMADIK"

"Sol kanat transferi yapamadık. Devre arası piyasası kontrolsüz, rakamlar akıl dışı. Bu şartlarda hamle yapmak imkânsızdı, sonuç ortada."