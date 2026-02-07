CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bonservisiyle birlikte transfer ettiği Victor Osimhen, dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Juventus'un eski yıldızı, İtalyan devine yıldız golcüyü transfer etmeleri yönünde öneride bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 18:11
Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemi geçirdi.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde tam 5 ismi renklerine bağladı.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Cimbom, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Galatasaray, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getiren takviyeler yapmıştı.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı yıldız golcüyü bonservisiyle transfer etti.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Adı hala birçok dev kulüple anılan Nijeryalı santrforla ilgili son açıklama İtalya'dan geldi.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Juventus'un eski forveti Fabrizio Ravanelli Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

"JUVENTUS İÇİN MÜKEMMEL BİR FORVET OLURDU"

Tuttosport'a konuşan Ravanelli, "Yaz transfer döneminde Osimhen gibi üst düzey bir forvetin peşine düşerdim. Juventus onu mutlaka transfer etmeye çalışmalı çünkü Spalletti'nin oyun stiline mükemmel uyum sağlar. Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve nasıl kullanacağını iyi biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir forvet olurdu. Hava topu mücadelelerinde güçlü, hızlı ve boş alanlara atak yapıyor. Dahası, oyun kurma aşamasında bile rakip savunmacılara baskı uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

"EN-NESYRI JUVENTUS SEVİYESİNDE DEĞİL"

Adı Juventus ile anılan ancak Al-Ittihad'ın yolunu tutan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuşan Fabrizio Ravanelli, "En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. Onu transfer etmektense hiç kimseyi transfer etmemek daha iyi." yorumunu yaptı.

Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...

Ravanelli, Kolo Muani ile ilgiliyse "Juventus'a yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu, kulübü ve oyuncuları zaten tanıyordu." diyerek sözlerini tamamladı.

Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama!
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah İstanbul'da
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United durdurulamıyor! Manchester United durdurulamıyor! 17:35
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 17:30
İlk altın madalya Allmen'in! İlk altın madalya Allmen'in! 17:03
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 17:00
Kompany'den Sacha Boey açıklaması! Kompany'den Sacha Boey açıklaması! 16:42
CANLI | Lens-Rennes maçı izle CANLI | Lens-Rennes maçı izle 16:35
Daha Eski
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:28
Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! 16:17
Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle 16:17
Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! 16:04
Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! 16:02
CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle 16:01