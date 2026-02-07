Juventus'a flaş Osimhen önerisi! Yaz transfer döneminde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bonservisiyle birlikte transfer ettiği Victor Osimhen, dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Juventus'un eski yıldızı, İtalyan devine yıldız golcüyü transfer etmeleri yönünde öneride bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getiren takviyeler yapmıştı.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı yıldız golcüyü bonservisiyle transfer etti.
Adı hala birçok dev kulüple anılan Nijeryalı santrforla ilgili son açıklama İtalya'dan geldi.
Juventus'un eski forveti Fabrizio Ravanelli Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"JUVENTUS İÇİN MÜKEMMEL BİR FORVET OLURDU"
Tuttosport'a konuşan Ravanelli, "Yaz transfer döneminde Osimhen gibi üst düzey bir forvetin peşine düşerdim. Juventus onu mutlaka transfer etmeye çalışmalı çünkü Spalletti'nin oyun stiline mükemmel uyum sağlar. Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve nasıl kullanacağını iyi biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir forvet olurdu. Hava topu mücadelelerinde güçlü, hızlı ve boş alanlara atak yapıyor. Dahası, oyun kurma aşamasında bile rakip savunmacılara baskı uyguluyor." ifadelerini kullandı.
"EN-NESYRI JUVENTUS SEVİYESİNDE DEĞİL"
Adı Juventus ile anılan ancak Al-Ittihad'ın yolunu tutan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuşan Fabrizio Ravanelli, "En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. Onu transfer etmektense hiç kimseyi transfer etmemek daha iyi." yorumunu yaptı.
Ravanelli, Kolo Muani ile ilgiliyse "Juventus'a yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu, kulübü ve oyuncuları zaten tanıyordu." diyerek sözlerini tamamladı.
