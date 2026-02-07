CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United durdurulamıyor! Üst üste 4. zafer

Manchester United durdurulamıyor! Üst üste 4. zafer

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta dev bir maça sahne oldu. Manchester United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Kırmızı Şeytanlar, rakibini mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetine ulaştı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 17:35
Manchester United durdurulamıyor! Üst üste 4. zafer

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Tottenham'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Tottenham'da Cristian Romero 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET!

Manchester United, Michael Carrick'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ligde üst üste 4. maçta galip gelmeyi başardı. Carrick'in Manchester United'ı bundan önceki 3 maçta Manchester City'i 2-0, Arsenal'ı 3-2 ve Fulham'ı ise 3-2'lik skorlarla geçmişti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Tottenham ise 29 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

F.Bahçe'den yatırımlık transfer!
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah İstanbul'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Duran ayrılığının perde arkası
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk altın madalya Allmen'in! İlk altın madalya Allmen'in! 17:03
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 17:00
Kompany'den Sacha Boey açıklaması! Kompany'den Sacha Boey açıklaması! 16:42
CANLI | Lens-Rennes maçı izle CANLI | Lens-Rennes maçı izle 16:35
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:28
Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! Agbadou'dan Sergen Yalçın itirafı! 16:17
Daha Eski
Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı izle 16:17
Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! Erokspor, Hatayspor'u farklı yendi! 16:04
Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! Sarıyer, Sivasspor'u tek golle geçti! 16:02
CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle CANLI | St. Pauli-Stuttgart maçı izle 16:01
Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! Boey ve Güner ilk antrenmanına çıktı! 15:54
F.Bahçe'den yatırımlık transfer! F.Bahçe'den yatırımlık transfer! 15:47