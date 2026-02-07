Fenerbahçe'den yatırımlık transfer: Pedro Ferreira...
Ara transfer döneminin noktalanmasının ardından çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe, sezon sonunda renklerine bağlamak üzere sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Ferreira için resmi teklif hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Haberde, Brezilya ekibinin altyapısının en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Ferreira'nın, Copinha turnuvasındaki performansıyla dikkat çektiğine değinildi.
Birçok yabancı kulübün radarına giren genç yetenek için Fenerbahçe, 2026 yaz transfer döneminde resmi bir satın alma teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirirken zorlanabilir. Zira Ferreira ile ilgilenen tek kulübün Fenerbahçe olmadığı biliniyor.
Ajax'ın da 18 yaşındaki oyuncuyu geçen yıldan bu yana yakından takip ettiği ve olumlu raporlar hazırladığı vurgulandı.
Hollanda devinin henüz somut bir girişimde bulunmadığı da haberde yer alan bilgiler arasında.
Şu ana kadar Sao Paulo A takımıyla üç maça çıkan Ferreira, 1 asistlik katkı yapmayı başladı. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi Nisan 2029'a kadar devam ediyor. Brezilya ekibi ise olası bir satış için şu ana kadar resmi bir taban bonservis bedeli belirlemiş değil.
