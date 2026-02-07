Fenerbahçe'den yatırımlık transfer: Pedro Ferreira...

Ajax'ın da 18 yaşındaki oyuncuyu geçen yıldan bu yana yakından takip ettiği ve olumlu raporlar hazırladığı vurgulandı.

Şu ana kadar Sao Paulo A takımıyla üç maça çıkan Ferreira, 1 asistlik katkı yapmayı başladı. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi Nisan 2029'a kadar devam ediyor. Brezilya ekibi ise olası bir satış için şu ana kadar resmi bir taban bonservis bedeli belirlemiş değil.