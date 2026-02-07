SMS Grup Sarıyer, Özbelsan Sivasspor'u tek golle geçti!

TFF 1. Lig'de heyecan, 24. haftasında hız kesmeden devam etti. Sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlayan SMS Grup Sarıyer, mücadelden 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın golü 61. dakikada Moustapha Camara'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 30'a yükselterek averajla Özbelsan Sivasspor'un altında 15. sıraya yükseldi.
