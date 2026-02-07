İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası
Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen ve Zenit'e transfer olması beklenen Jhon Duran'ın ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Kolombiyalı santrforun disiplinsiz davranışları Domenico Tedesco'nun sabrını taşırırken Başkan Sadettin Saran'ın çabası da işe yaramadı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 12:37
Oyuncunun şımarık ve aşırı rahat tavırları takım içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle 1 aydır antrenmanlara isteksiz çıkması teknik heyeti kızdırdı.
Zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü, soğuk davranışları ciddi rahatsızlığa neden oldu.
Yeteneklerine çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Başkan Sadettin Saran, Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturdu. Futbolcuyla sık sık görüşerek moral verip motive etmeye çalıştı ancak bu da işe yaramadı.
KIRILMA NOKTASI KONYASPOR MAÇI
Genç yıldızın umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da artık pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kırılma noktası oldu.
Takım arkadaşlarının büyük bir bölümü, Jhon Duran'ın takımda forma giymesini istemedi.
2003 doğumlu yıldız golcünün takımdaki genel pozitif havayı bozduğu düşünüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre tüm bu yaşananların sonunda oyuncu ile yollar ayrıldı.
