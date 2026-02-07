CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen ve Zenit'e transfer olması beklenen Jhon Duran'ın ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Kolombiyalı santrforun disiplinsiz davranışları Domenico Tedesco'nun sabrını taşırırken Başkan Sadettin Saran'ın çabası da işe yaramadı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 12:37
İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rus devi Zenit'e imza attı.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Suudi Arabistan'dan transfer edilirken 'vukuatlı' geçmişiyle çok konuşulan ve takıma uyum sağlaması için adeta herkesin seferber olduğu Kolombiyalı golcü, disiplinsiz tavırlarıyla takım içinde huzursuzluğa neden olunca bileti kesildi.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

İşte madde madde 22 yaşındaki santrforu sarı-lacivertli kulüple ayrılık noktasına getiren süreç...

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Oyuncunun şımarık ve aşırı rahat tavırları takım içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle 1 aydır antrenmanlara isteksiz çıkması teknik heyeti kızdırdı.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü, soğuk davranışları ciddi rahatsızlığa neden oldu.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Yeteneklerine çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Başkan Sadettin Saran, Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturdu. Futbolcuyla sık sık görüşerek moral verip motive etmeye çalıştı ancak bu da işe yaramadı.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

KIRILMA NOKTASI KONYASPOR MAÇI

Genç yıldızın umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da artık pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kırılma noktası oldu.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Takım arkadaşlarının büyük bir bölümü, Jhon Duran'ın takımda forma giymesini istemedi.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

2003 doğumlu yıldız golcünün takımdaki genel pozitif havayı bozduğu düşünüldü.

İşte Fenerbahçe'de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Sabah'ta yer alan habere göre tüm bu yaşananların sonunda oyuncu ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
Kenan Yıldız imzayı atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 12:49
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36
Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? 12:34
Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? 12:26
Milli güreşçiden gümüş madalya! Milli güreşçiden gümüş madalya! 12:15
İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! 12:12
Daha Eski
Fulham-Everton muhtemel 11'ler! Fulham-Everton muhtemel 11'ler! 12:04
Arsenal-Sunderland maçı detayları! Arsenal-Sunderland maçı detayları! 11:46
Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! 11:36
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! 11:27
Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:12
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! 11:03