Kenan Yıldız imzayı atıyor! Tavan maaşı alacak
Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesinde iyileştirmeye gidiliyor. İtalyan ekibi ile bir süredir yeni kontratı için görüşme halinde olan ve bu süreçte kendisine gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın en çok kazanan ismi olacak. İşte detaylar...
İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:18
U19 takımında başladığı Juventus'ta zirveye adım adım tırmanan ve şu anda Avrupa futbolunun geleceği en parlak genç futbolcuları arasında gösterilen Kenan, Serie A ekibine olan bağlılığı ve yeni sözleşme görüşmelerindeki sabırlı tavrı ile takdir topladı.
TEKLİFLERİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ
2005 doğumlu oyuncunun kendisine teklif sunan Real Madrid ve Chelsea'yi reddettiği aktarıldı.
İşte o haber...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.