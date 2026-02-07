CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, takımın yeni kondisyoneri tarafından uygulanan fiziksel testlerde yaptığı derece ile gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 12:13
İspanya'da gündem Arda Güler'in test sonuçları! Zirveye yerleşti

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, sahada olduğu kadar fiziksel açıdan da iz bırakıyor. Çarşamba günü yapılan antrenmanda, takımın yeni kondisyoneri Antonio Pintus tarafından uygulanan fiziksel testlerde en iyi dereceyi yapan oyuncu Arda Güler oldu.

Marca'da yer alan habere göre antrenman, futbolcuların soludukları oksijeni ve verdikleri karbondioksiti anlık olarak ölçebilen metabolik maskelerle gerçekleştirilen bir dizi testi içeriyordu. Bu teknoloji sayesinde teknik ekip, oyuncuların aerobik performansı, solunum verimliliği ve efor kapasiteleri hakkında detaylı veriler elde edebiliyor. Bu çerçevede Arda Güler, grubun geri kalanını geride bırakarak en iyi sonuçlara imza attı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER: FRAN GARCIA, VALVERDE VE ALABA

Arda'nın yanı sıra Fran García, Fede Valverde ve David Alaba da fiziksel test gününün öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Bu tür testlerde istikrarlı şekilde öne çıkan Federico Valverde de yine yüksek tempoyu uzun süre koruyabilme özelliğini kanıtladı ve fiziksel güvenilirliğini bir kez daha teyit etti. Sezon içinde az süre almasına ve birkaç kas sakatlığı yaşamasına rağmen, David Alaba'nın da dayanıklılığı, testte dikkat çeken veriler arasında yer aldı.

SON DAKİKA
