Ziraat Türkiye Kupası
Wolverhampton-Chelsea maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Wolverhampton-Chelsea maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig’de zor günler geçiren Wolverhampton, sahasında ligin devlerinden Chelsea ile karşılaşıyor. 8 puanla puan tablosunun son sırasında yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak için mucize arayan Wolves, taraftarı önünde güçlü rakibinden puan kopararak hayata tutunmak istiyor. Diğer tarafta, Liam Rosenior yönetiminde müthiş bir form grafiği yakalayan ve 40 puanla 5. sırada bulunan Chelsea ise, bu deplasman engelini de aşarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Wolverhampton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 11:44
Wolverhampton-Chelsea maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Wolverhampton-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'ndaki Wolverhampton-Chelsea mücadelesi, iki takımın zıt hedefleri doğrultusunda büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ev sahibi Wolverhampton'da teknik direktör Rob Edwards, Ocak ayı transfer dönemindeki ayrılıklar ve kaptan Toti Gomes'in sakatlığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken, yeni transferler Angel Gomes ve Adam Armstrong'un ilk maçlarına çıkması bekleniyor. Konuk ekip Chelsea tarafında ise Liam Rosenior'un gelişiyle yakalanan üç maçlık galibiyet serisi, hafta içi Carabao Kupası'nda gelen Arsenal yenilgisiyle bir nebze gölgelense de ligdeki özgüven tam. Ligin son sırasındaki ekibin sergileyeceği direnç, Chelsea'nin zirve takibi için belirleyici olacak. İşte Wolverhampton-Chelsea maçı detayları..

Wolverhampton-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Wolverhampton-Chelsea mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Molineux Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Wolverhampton-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Wolverhampton-Chelsea karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Armstrong

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro

F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
