ATKO Grup Pendikspor-Amed SK maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pendik Stadyumu'ndaki dev ATKO Grup Pendikspor-Amed SK randevusu, 1. Lig'in en yüksek bütçeli ve kaliteli kadrolarından ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Pendikspor, taraftar desteğini arkasına alarak liderin hızını kesmek ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Amed SK tarafında ise tam konsantrasyon hakim; son haftalardaki istikrarlı gidişatını İstanbul deplasmanında da sürdürmek isteyen konuk ekip, hücum hattındaki yıldızlarıyla sonuca gitmeye çalışacak. İşte Pendikspor - Amed SK maçı detayları...

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan ATKO Grup Pendikspor-Amed SK mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Pendik Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 19.00'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

PENDİKSPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR