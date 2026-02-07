CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
ATKO Grup Pendikspor-Amed SK maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de haftanın en kritik müsabakasında lider Amed SK, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. 46 puanla puan tablosunun en tepesinde yer alan ve liderliğini korumak isteyen Diyarbakır temsilcisi, bu zorlu engeli aşarak Süper Lig yolunda dev bir adım atmayı amaçlıyor. Diğer tarafta, 39 puanla 6. sırada bulunan ve zirveyle farkı kapatıp doğrudan yükselme şansını sürdürmek isteyen Pendikspor ise sahasında kazanarak haftayı kayıpsız geçmek niyetinde. Peki Pendikspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 10:31
ATKO Grup Pendikspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pendik Stadyumu'ndaki dev ATKO Grup Pendikspor-Amed SK randevusu, 1. Lig'in en yüksek bütçeli ve kaliteli kadrolarından ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Pendikspor, taraftar desteğini arkasına alarak liderin hızını kesmek ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Amed SK tarafında ise tam konsantrasyon hakim; son haftalardaki istikrarlı gidişatını İstanbul deplasmanında da sürdürmek isteyen konuk ekip, hücum hattındaki yıldızlarıyla sonuca gitmeye çalışacak. İşte Pendikspor - Amed SK maçı detayları...

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan ATKO Grup Pendikspor-Amed SK mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Pendik Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 19.00'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

ATKO Grup Pendikspor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

