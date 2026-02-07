CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında heyecan Van’a taşınıyor. Topladığı 31 puanla 11. sırada yer alan ve galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmak isteyen İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında 41 puanla 4. sırada bulunan güçlü rakibi Çorum FK’yı ağırlıyor. Süper Lig yolunda hata yapmak istemeyen konuk ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlarken Van temsilcisi taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki Van Spor FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 10:14
İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Şehir Stadyumu'ndaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK mücadelesi, her iki takımın sezon sonu hedefleri açısından kritik bir virajı temsil ediyor. Ev sahibi Van Spor FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde taraftar desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla tanınan Van ekibi, Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı disiplinli Çorum FK savunmasını aşmaya çalışacak. Konuk ekip tarafında ise Süper Lig hedefi doğrultusunda tam konsantrasyon hakim; Karadeniz temsilcisi, kaliteli ayakları ve organize oyun yapısıyla deplasmanda hanesine 3 puan yazdırmak niyetinde. İşte Van Spor FK - Çorum FK maçı detayları...

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli randevularından biri olan İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK mücadelesi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Van Atatürk Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Van'da oynanacak zorlu müsabakanın başlama vuruşu saat 16.00'da yapılacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

VAN SPOR FK-ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'tan yeni itiraf: Kızları kariyer vaadiyle kandırdı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred isyan etti!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:12
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! 11:03
Manchester United-Tottenham maçı detayları! Manchester United-Tottenham maçı detayları! 11:00
Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! Pendikspor-Amed SK maç bilgileri! 10:31
Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! Van Spor-Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi! 10:14
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi! 09:53
Daha Eski
Karadeniz derbisinden son notlar! Karadeniz derbisinden son notlar! 09:45
Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! Sarıyerspor-Sivasspor maçı ayrıntıları! 09:20
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 09:06
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı detayları! 08:46
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! 01:20
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 01:20