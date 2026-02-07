Fenerbahçe'de Edson Alvarez krizi! Menajeriyle görüşüldü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fred ile yollarını ayırmayı başaramayan Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemi perdesinin kapanmasına saatler kala şansını Edson Alvarez'de denedi. Meksikalı oyuncu, menajeri aracılığıyla kendisine sorulan soru karşısında şoke oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 10:13
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesi ile birlikte Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Fred'in devre arası takımdan ayrılması gündemdeydi.

Kadıköy yönetimi, N'Golo Kante için beklenenden daha uzun süren transfer görüşmelerine bağlı olarak Brezilyalı oyuncunun vedasını askıya aldı.

Fred, bu karara bağlı kaldı ve kendisine ilgi gösteren hiçbir kulüp ile el sıkışmayarak takımda kaldı.

Kante'nin transferinin gerçekleştirilmesinin ardından gündem yeniden 32 yaşındaki orta sahanın ayrılığı olunca Fred, bu duruma tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de benzer bir sürecin Edson Alvarez'de de yaşandığı öne sürüldü.

Fred'le yollarını ayıramayınca Fenerbahçeli yetkililer, Meksikalı yıldızın menajeriyle görüştü.

Transfer perdesinin kapanmasına saatler kala Alvarez'e "Ayrılmak ister misin?" diye soruldu.

Alvarez'in yanıtı "Hayır" olurken bu gelişme, 28 yaşındaki futbolcuyu rahatsız etti.

Meksikalı oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gelmişti.

