Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred isyan etti! "Takım kalmadı, ben nereye gideyim?"

Ara transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fred hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun N'Golo Kante'nin önce olumsuz sonra olumlu olarak gelişen transfer sürecinde sarı lacivertli kulüpteki geleceği hakkında sürekli değişen kararlara adeta isyan ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Brezilyalı orta saha Fred'le ilgili dikkat çekici bir perde arkası ortaya çıktı...

Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki Sambacı futbolcu, ismi Kante transferiyle anılmaya başlandığı dönemde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yanına giderek durumu netleştirmek istedi.

Fred'in hocasına, "Beni gönderiyor musunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

Bu süreçte Ajax'tan Fred için bir kiralama teklifi geldi.

Ancak Brezilyalı futbolcu, kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı.

Kulübe, "Kısa dönem için gelmeyeyim" mesajını ilettiği bilgisi paylaşıldı.

SAMBACI ADETA İSYAN ETTİ

Öte yandan Fransız yıldız orta saha oyucusu Kante'nin transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi, Fred'le olası ayrılık planını askıya aldı.

Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı-Lacivertliler'in, yeniden Fred'le temasa geçtiği öğrenildi...

Bu kez Brezilyalı futbolcudan oldukça net bir tepki geldi.

Fred'in, "Takım kalmadı. Ben nereye gideyim? Madem böyle bir planlama vardı, bu dakikaya kadar neden beklettiniz?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Anasayfa
