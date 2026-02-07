Fenerbahçe'de Fred isyan etti! "Takım kalmadı, ben nereye gideyim?"
Bu süreçte Ajax'tan Fred için bir kiralama teklifi geldi.
Ancak Brezilyalı futbolcu, kısa süreli bir ayrılığa sıcak bakmadı.
Kulübe, "Kısa dönem için gelmeyeyim" mesajını ilettiği bilgisi paylaşıldı.
SAMBACI ADETA İSYAN ETTİ
Öte yandan Fransız yıldız orta saha oyucusu Kante'nin transferinin bir dönem çıkmaza girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi, Fred'le olası ayrılık planını askıya aldı.
Ancak Kante transferinin gerçekleştiği gece Sarı-Lacivertliler'in, yeniden Fred'le temasa geçtiği öğrenildi...
Bu kez Brezilyalı futbolcudan oldukça net bir tepki geldi.
Fred'in, "Takım kalmadı. Ben nereye gideyim? Madem böyle bir planlama vardı, bu dakikaya kadar neden beklettiniz?" ifadelerini kullandığı belirtildi.
