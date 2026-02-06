Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Emmanuel Agbadou...

Beşiktaş, bugün gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini siyah-beyazlı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a getirdiği Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper için Wolverhampton'a 18 milyon euro bonservis ödeyecek.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."