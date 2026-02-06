CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Emmanuel Agbadou...

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Emmanuel Agbadou...

Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 19:36 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 19:46
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Emmanuel Agbadou...

Beşiktaş, bugün gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini siyah-beyazlı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a getirdiği Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper için Wolverhampton'a 18 milyon euro bonservis ödeyecek.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe UEFA listesini güncelledi!
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Daha Eski
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00
İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! 17:56
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 17:48
Devis Vásquez hayatı ve kariyeri Devis Vásquez hayatı ve kariyeri 15:59
Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! 15:56