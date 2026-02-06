CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa 3 yeni transferi açıkladı!

Kasımpaşa 3 yeni transferi açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferin son gününde 3 oyuncuya birden imza attırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 18:32
Kasımpaşa 3 yeni transferi açıkladı!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Burak Gültekin, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında oynayan Mehmet Burak Reçber ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk'le sözleşme imzalandı.

Kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferlere Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı eşlik etti.

Kasımpaşa, yapılan transferleri, "Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz. Hoş geldiniz çocuklar!" ifadeleriyle duyurdu.

Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan'dan deprem turistlerine sert tepki: "Bunların bitmez dediği evler burada"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00
İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! 17:56
Devis Vásquez hayatı ve kariyeri Devis Vásquez hayatı ve kariyeri 15:59
Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! 15:56
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12
Daha Eski
Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! 15:06
İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok 14:50
Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! 13:49
Resmen açıklandı! Yeni transfer bu akşam gelecek Resmen açıklandı! Yeni transfer bu akşam gelecek 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! 13:24
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 13:11