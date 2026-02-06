Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...
Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde olan Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç futbolcunun formasını terlettiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Fenerbahçe'ye transferde yanıt geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 12:10
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi ile Yusuf'u kiralamak üzere temasa geçti.
Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre Al-Hilal'in bu teklifi reddettiği belirtildi.
Yaşanan gelişme sonrası Kadıköy ekibi, genç savunmacının transferini rafa kaldırdı.
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile yıldızı parlayan isimler arasındaydı.
2006 doğumlu oyuncu özellikle Avrupa sahnesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Yaz transfer döneminde Al-Hilal, yetenekli stoperi 22 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında renklerine bağlamıştı.
Al-Hilal formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Yusuf, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.
