Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde olan Yusuf Akçiçek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç futbolcunun formasını terlettiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Fenerbahçe'ye transferde yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 12:10
Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Ara transfer dönemi perdesinin kapanmasına saatler kala Trendyol Süper Lig devlerindeki hareketlilik hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Bu doğrultuda Ocak ayının en dikkat çeken kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, son olarak dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamasının ardından stoper ve santrfor takviyeleri için de harekete geçmişti.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Stoper transferi için gündemine eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i alan sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu için Al-Hilal'e teklifini sundu.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi ile Yusuf'u kiralamak üzere temasa geçti.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre Al-Hilal'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Yaşanan gelişme sonrası Kadıköy ekibi, genç savunmacının transferini rafa kaldırdı.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile yıldızı parlayan isimler arasındaydı.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

2006 doğumlu oyuncu özellikle Avrupa sahnesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Yaz transfer döneminde Al-Hilal, yetenekli stoperi 22 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'ye yanıt geldi! Yusuf Akçiçek transferi...

Al-Hilal formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Yusuf, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.

