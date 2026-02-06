CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United-Nottingham Forest CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın açılış maçında Leeds United, kendi sahasında Nottingham Forest’ı ağırlıyor. Her iki takımın da 26 puanda olması ve küme düşme hattıyla aralarındaki mesafenin kritik seviyede bulunması, bu maçı sezonun en önemli virajlarından biri haline getiriyor. Daniel Farke yönetimindeki Leeds, taraftar desteğiyle bu düğümü çözüp üst sıralara tırmanmak isterken; Sean Dyche’ın disiplinli Nottingham Forest’ı zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki Leeds United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 10:52
Leeds United-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki Leeds United-Nottingham Forest mücadelesi öncesinde her iki takım da sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Ev sahibi Leeds United'da hücumun önemli silahı Lukas Nmecha'nın yokluğu teknik heyeti rotasyona zorlarken; savunma hattında James Justin ve Jaka Bijol gibi isimlerin dönüşü savunma güvenliği açısından moral kaynağı oldu. Konuk ekip Nottingham Forest tarafında ise tablo daha karmaşık; savunmanın kilit ismi Neco Williams cezası nedeniyle görev alamazken, as kaleci Matz Sels ve golcü Chris Wood gibi isimlerin eksikliği Sean Dyche'ı taktiksel değişikliğe itiyor. Özellikle devre arasında kadroya katılan yeni isimlerin bu maçta göstereceği performans, ligin geri kalanı için de belirleyici olacak. İşte Leeds United-Nottingham Forest maçının detayları...

LEEDS UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Nottingham Forest maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

LEEDS UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 25. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED-NOTTINGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Bornauw, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Justin; Stach, Okafor; Calvert-Lewin

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Morato; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Jesus

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
