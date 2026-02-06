Beşiktaş'tan Amir Murillo açıklaması! İstanbul'a geliş saati...

Beşiktaş'ta kış transfer süresinin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Panamalı sağ bek Amir Murillo için açıklama geldi. Yapılan açıklamada futbolcunun İstanbul'a geleceği saat belirtildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor.

Murillo'yu taşıyan uçak bugün saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.