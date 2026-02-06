Metz-Lille maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Metz-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Saint-Symphorien'deki Metz-Lille randevusu, kağıt üzerinde favorisi net görünse de Ligue 1'in sürprizlerle dolu doğasına uygun bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi ekip, son haftalarda yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta disiplinli bir oyunla kapatıp kontrataklarla gol aramayı planlıyor. Ligde kalma yolunda her puanın hayati önem taşıdığı bu dönemde, Metz için bu maç bir kırılma noktası niteliğinde. Konuk ekip tarafında ise teknik heyet, rakiplerinin ligdeki konumuna aldanmadan tam konsantrasyonla sahaya çıkılmasını istiyor. Özellikle orta sahadaki hakimiyetiyle oyunu rakip yarı alana yıkmayı hedefleyen deplasman ekibi, hücum hattındaki bitiriciliğiyle maçı erkenden koparmayı amaçlıyor. Lille için bu deplasman, sezon sonundaki Şampiyonlar Ligi bileti hedefi yolunda mutlaka kazanılması gereken "tuza'' maçlardan biri olarak görülüyor. İşte Metz-Lille maçının canlı yayın bilgileri...

Metz-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Metz-Lille maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Metz-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 21. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Metz-Lille MUHTEMEL 11'LER

Metz: Fischer; Kouao, Colin, Yegbe, F. Toure; Deminguet, Stambouli, Traore; Hein, Diallo, Tsitaishvili

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Broholm, Andre, Bouaddi, Correia; Fernandez-Pardo, Giroud