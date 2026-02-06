CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak UEFA listesi listesi belli oldu. Açıklanan listede kış transfer döneminde kadroya katılan o futbolcu yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 13:12 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 13:56
Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu!

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, güncel kadro listesini UEFA'ya bildirdi. Kış transfer döneminde kadroya dahil olan oyunculardan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kadroda yer alırken Renato Nhaga'ya yer verilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina."

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI LİSTE:

