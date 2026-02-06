Beşiktaş kaleci transferi için Devis Vasquez ile anlaştı!

Bir süredir kaleci transferi için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Devis Vasquez için anlaşma sağladı. Kolombiyalı eldivenin bu akşam (6 Şubat Cuma günü) İstanbul'da olması bekleniyor. 27 yaşındaki kaleci, 29 Temmuz 2025'te Milan'dan Roma'ya bedelsiz olarak transfer edilmişti. Vazquez, transfer olduğu günden bu yana Roma'da hiçbir resmi müsabakada forma şansı bulamadı.