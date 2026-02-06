CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hellas Verona-Pisa CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Hellas Verona-Pisa CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Serie A’da haftanın açılış mücadelesinde Hellas Verona, kendi sahasında ligin yeni ekiplerinden Pisa’yı ağırlıyor. Her iki takımın da 14 puanda olması ve düşme hattının tam göbeğinde yer almaları, bu maçı sezonun en stresli randevularından biri haline getiriyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Verona, taraftarı önünde bu kötü gidişata dur demek isterken; Pisa ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ateş hattından bir adım uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Hellas Verona-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 11:32
Hellas Verona-Pisa CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Hellas Verona-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'ndaki Hellas Verona-Pisa randevusu, hem teknik heyetler hem de oyuncular için psikolojik bir sınav niteliği taşıyor. Ev sahibi ekip, sezon başından bu yana yaşadığı istikrarsız sonuçları unutturmak ve ligde tutunma direncini göstermek adına sahaya yüksek bir enerjiyle çıkmayı planlıyor. Özellikle savunmadaki basit hataları minimize ederek oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Verona, hücumda yakalayacağı fırsatları bu kez cömertçe harcamamak niyetinde. Konuk ekip tarafında ise, Serie A'nın zorlu atmosferine alışma sürecinde olan bir kadro yapısı göze çarpıyor. Deplasmanda oynamanın getirdiği dezavantajı disiplinli bir takım savunması ve hızlı kontra ataklarla telafi etmeye çalışacak olan konuk ekip için bu maçtan alınacak her puan altın değerinde. İşte Hellas Verona-Pisa maçı bilgileri...

Hellas Verona-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona-Pisa maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Hellas Verona-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 24. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

