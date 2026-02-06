CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Altay Bayındır...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların kaleci transferi için Manchester United'da görev alan file bekçisi Altay Bayındır için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 10:33
Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Altay Bayındır...
Transferin bitmesine saatler kala kaleci takviyesi için İngiltere'yi üs olarak seçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Team Talk'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar milli eldiven Altay Bayındır için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı. Ancak Premier Lig devi deneyimli file bekçisini bırakmak istemedi. Sezon sonunda iki kulübün yeniden masaya oturacağı aktarıldı.
