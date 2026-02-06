TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!
Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da forvet takviyesi için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı yönetim bu doğrultuda A Milli Takımımızın santrfor rotasyonunda bulunan Deniz Gül'e kancayı taktı. Cimbom fiyatta ciddi indirime gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Yapılan görüşmelerin ardından Portekiz kulübünde ciddi bir indirime gidildi.
Sarı kırmızılı yönetimin temaslarını sıklaştırıldığı ifade edildi.
Portekiz ekibi ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7.5 milyon Euro'ya düşürdü.
A Milli Takım havuzunda yer alan ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yakından izlediği 21 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar henüz son kararını vermedi.
Deniz Gül bu sezon Porto'da 25 resmi maça çıktı.
Deniz Gül bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Formda bir görüntü çizen genç forvet, A Milli Takım formasıyla bu zamana kadar 5 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.