TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da forvet takviyesi için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı yönetim bu doğrultuda A Milli Takımımızın santrfor rotasyonunda bulunan Deniz Gül'e kancayı taktı. Cimbom fiyatta ciddi indirime gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Transferde yoğun mesai harcayan Galatasaray'da gözler bir yandan forvet arayışına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, hızlı bir şekilde yedek forvet arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Bir süre önce gündeme gelen milli futbolcu Deniz Gül için fiyat soran sarı-kırmızılılara Porto'dan 10 milyon euro cevabı gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Yapılan görüşmelerin ardından Portekiz kulübünde ciddi bir indirime gidildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Sarı kırmızılı yönetimin temaslarını sıklaştırıldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Portekiz ekibi ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7.5 milyon Euro'ya düşürdü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

A Milli Takım havuzunda yer alan ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yakından izlediği 21 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar henüz son kararını vermedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Deniz Gül bu sezon Porto'da 25 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Deniz Gül bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Deniz Gül sürprizi!

Formda bir görüntü çizen genç forvet, A Milli Takım formasıyla bu zamana kadar 5 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

