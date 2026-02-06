CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray UEFA Listesi 2026 | G.Saray Şampiyonlar Ligi kadrosu

Galatasaray UEFA Listesi 2026 | G.Saray Şampiyonlar Ligi kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını başarıyla tamamlayarak Juventus ile eşleşen Galatasaray, Avrupa arenası için güncel kadro listesini UEFA’ya bildirdi. 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla son şeklini alan listede, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla radikal değişikliklere gidildi. Bayern Münih’ten yuvaya dönen Sacha Boey ve yeni transfer Noa Lang listenin en dikkat çeken eklemeleri olurken, taraftarları şaşırtan bir ayrılık haberi de geldi. Ara transfer döneminin sona ermesiyle netlik kazanan Galatasaray'ın 2026 Avrupa kadrosu, sarı-kırmızılıların Juventus karşısındaki en büyük kozu olacak. İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen 3 yeni isim ve listenin dışında kalan oyuncular...

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 07:24
Galatasaray UEFA Listesi 2026 | G.Saray Şampiyonlar Ligi kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turunda İtalyan devi Juventus ile oynayacağı maçlar öncesinde Avrupa kadrosunu revize etti. UEFA kuralları gereği ara transfer döneminde yapılan takviyelerden yalnızca 3 ismi listeye ekleme hakkı bulunan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet ve yönetim tercihlerini belirledi. Yapılan resmi bildirime göre; taraftarların sevgilisi Sacha Boey, kreatif kanat oyuncusu Noa Lang ve genç yetenek Renato Nhaga listede kendine yer buldu. Ancak bu eklemelerle birlikte, sezon başında listede olan bazı önemli isimlerin kadrodan çıkarılması zorunluluğu, Galatasaray'ın Juventus planlarını yeniden şekillendirdi. İşte Galatasaray'ın 2026 UEFA listesi...

GALATASARAY UEFA LİSTESİ 2026

Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Uğurcan Çakır, Yusuf Demir, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Victor Osimhen, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Batuhan Şen, Wilfried Singo, Lucas Torreira, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray UEFA Listesi 2026

GALATASARAY UEFA LİSTESİNE KİMLER EKLENDİ?

UEFA kuralları gereği kış transfer döneminde kadroya en fazla 3 yeni isim ekleyebilen Galatasaray, bu hakkını taktiksel ihtiyaçlar doğrultusunda kullandı. Sarı-kırmızılı ekipte Bayern Münih'ten geri dönen Sacha Boey, yeni transferlerden Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ve genç yetenek Renato Nhaga listeye dahil edilen isimler oldu.

GALATASARAY UEFA LİSTESİNDEN KİMLER ÇIKARILDI?

Yeni eklemelere yer açmak adına kadrodan çıkarılan isimler ise camiada dikkat çekti. Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç savunmacı Arda Ünyay ana kadro listesinin dışında kaldı. Yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Özellikle Sacha Boey'in Avrupa listesine dahil edilmesi, Juventus'un güçlü kanat akınlarına karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu 2026

YASER ASPRILLA NEDEN LİSTEDE YOK?

Galatasaray'ın devre arasındaki en ses getiren transferlerinden biri olan Kolombiyalı yıldız Yaser Asprilla'nın UEFA listesinde yer almaması, taraftarlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Bu kararın temelinde UEFA'nın '3 yeni oyuncu ekleme' sınırı yatıyor. Teknik direktör Okan Buruk; savunma dengesi için Sacha Boey'i, hücum hattındaki farklı varyasyonlar için ise Noa Lang ve Renato Nhaga'yı tercih etti. Asprilla, bu kontenjan sınırlaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmelerinde forma giyemeyecek ancak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında takımdaki yerini alabilecek.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turundaki bu dev randevunun tarihleri de netleşti. Galatasaray, ilk maçta İtalyan devi Juventus'u kendi sahasında ağırlayacak:

İlk Maç: 17 Şubat 2026 Salı | Saat: 20.45 | Yer: RAMS Park

Rövanş Maçı: 25 Şubat 2026 Çarşamba | Saat: 23.00 | Yer: Allianz Stadium (Torino)

Temsilcimiz, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Torino deplasmanına tur bileti için umutlu gitmeyi hedefliyor.

