Fenerbahçe Beko'dan Paris'te muhteşem geri dönüş: İşte maçın özeti

EuroLeague normal sezon 27. maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketball deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz rakibini 92-90'lık skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 01:06
Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezon 27'nci hafta maçında konuk olduğu Fransa'nın Paris Basketball ekibini 92-90'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

EuroLeague'de 5 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Paris Basketball'u yenmesi ile 6 maça çıktı. Temsilcimiz, EuroLeague'deki son mağlubiyetini 8 Ocak tarihinde Dubai Basketball'a karşı deplasmanda 92-81'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe, bu sezon 19'uncu kez galip geldi. Paris Basketball ise bu sezon 19'uncu kez mağlup oldu.

ÇEYREK SKORLARI:

İLK ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 23-21 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 45-40 FENERBAHÇE BEKO

3. ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 68-62 FENERBAHÇE BEKO

DİĞER
