Antalyaspor taraftarı Örenç'e güveniyor

Antalyaspor taraftarı Örenç'e güveniyor

Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısında açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Ender Örenç'e kırmızı beyazlı taraftarlardan büyük destek.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 01:15
Antalyaspor taraftarı Örenç'e güveniyor

Trabzonspor karşısında 1-1'lik skorla 1 puan alan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, hakeme yaptığı itiraz sebebiyle kırmızı kart görmüştü.

Yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç de bu sebeple basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

32 yaşındaki çalıştırıcının maç analizinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Yardımcı hoca böyle olur", "Analiz dediğin budur", "Böyle tane tane temiz maç sonu açıklamalarına alışkın değiliz" yorumları yaptı.

Antalyaspor, bu hafta sonu ligde İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

