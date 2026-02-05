Fenerbahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu
Ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Santrfor transferi yapmak için yoğun çaba sarf eden sarı lacivertli ekibin Brezilyalı forvet için harekete geçtiği öne sürülürken yapılacak teklif belli oldu. İşte o isim ve masadaki rakam... (fenerbahçe transfer haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 23:29Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 23:39
Jhon Duran ve Youssef En Nesyri'yle yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala bir golcü transferi yapmak için yoğun mesai harcıyor.
LEONARDO TRANSFERİ İPTAL
Sarı lacivertliler listesinde yer alan Al Hilal'li Marcos Leonardo için de görüşmelerini sürdürüyordu fakat Suudi kulübünün zorunlu satın alma opsiyonu için diretmesi ve 40 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle bu transferden vazgeçildi.
YENİ HEDEF BELLİ OLDU
Leonardo transferinin iptal olmasının ardından gündeme başka bir yıldız geldi.
ESPN muhabiri Pedro Ramiro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin, Brezilya ekibi Corinthians'ın 24 yaşındaki Brezilyalı milli forveti Yuri Alberto için harekete geçtiğini yazdı.
Ramiro'nun Corinthians yetkilileriyle görüşmesi sonrası aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Yuri Alberto için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptı fakat bu teklif Brezilya ekibi tarafından reddedildi.
FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ
Corinthians'tan olumsuz yanıt gelmesi sonrası Fenerbahçe teklifini yükseltme kararı aldı. Sarı lacivertlilerin yeni teklifi ise 25 milyon euro artı kadrosundan bir oyuncu olacak.
Ramiro ayrıca, Fenerbahçe'nin bu yeni teklifini Corinthians'a henüz resmen iletmediğini fakat en kısa sürede temas kurulacağını belirtti.
BU İSİM FRED OLABİLİR
Fenerbahçe'nin 25 milyon euro'nun yanında teklif edeceği ismin Fred olma ihtimali çok yüksek.
BREZİLYA'YA BEDELSİZ GİTTİ
Brezilya Milli Takımı formasını 1, U23 milli takım formasını 2, U17 formasını 12 kez giyen Yuri Alberto, Santos altyapısından yetiştikten sonra 2020'de Internacional'e transfer oldu ve 2022'de 25 milyon Euro bonservisle Zenit'e imza attı. Alberto, 2023'te Corinthians'a bedelsiz transfer oldu.
24 yaşındaki oyuncu, Corinthians formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 3 gol attı. Corinthians'ta çıktığı toplam 212 maçta ise 79 gol atıp 21 asist yaptı. Kısa süren ve savaş nedeniyle sona eren Zenit macerasında ise 15 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.