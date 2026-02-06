CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye geçen sezon ara transfer döneminde katılan ve sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Talisca ile 'devam' kararı aldığı öğrenilirken yeni kontratın detayları ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminden taraftarlara Anderson Talisca müjdesi geldi.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadroya katılan Brezilyalı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla sarı-lacivertli futbolseverlerin gönlünü fetheden sambacının sezon sonunda bitecek olan kontratı yenileniyor.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyla görüştü ve 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

TARAFTARIN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Sarı-lacivertlilerin bu anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de mutlu olan Talisca, aldığı maaşında da yüzde 30 oranında bir indirim yaptı.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Brezilyalı oyuncu, şu ana kadar tüm kulvarlarda sarı- lacivertli formayla 55 maça çıkarken, 29 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isim konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

ÜLKESİNE KONUŞTU

Talisca, geçtiğimiz haftalarda ülkesi Brezilya'daki basın organlarına açıklamalarda bulunmuş ve "F.Bahçe'de çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum en az iki yıl daha. Sonrasında ülkeme dönme planım var" demişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! 01:36
F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! 01:36
Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... 01:36
F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! 01:36
F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu 01:36
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 01:36
Daha Eski
G.Saray bir transferi daha açıkladı! G.Saray bir transferi daha açıkladı! 01:36
Mert Günok'un hatası gole neden oldu! Mert Günok'un hatası gole neden oldu! 01:36
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 01:36
F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam 01:36
"Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" "Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" 01:36
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! 01:36