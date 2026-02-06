Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geçen sezon ara transfer döneminde katılan ve sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Talisca ile 'devam' kararı aldığı öğrenilirken yeni kontratın detayları ise ortaya çıktı.
Yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyla görüştü ve 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
TARAFTARIN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Sarı-lacivertlilerin bu anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.
Fenerbahçe'de mutlu olan Talisca, aldığı maaşında da yüzde 30 oranında bir indirim yaptı.
Brezilyalı oyuncu, şu ana kadar tüm kulvarlarda sarı- lacivertli formayla 55 maça çıkarken, 29 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isim konumunda bulunuyor.
ÜLKESİNE KONUŞTU
Talisca, geçtiğimiz haftalarda ülkesi Brezilya'daki basın organlarına açıklamalarda bulunmuş ve "F.Bahçe'de çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum en az iki yıl daha. Sonrasında ülkeme dönme planım var" demişti.
Talisca'ya ülkesinden de en az 4 kulüp teklif yaptı ancak kabul etmedi.
DİĞER
