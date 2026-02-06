Fenerbahçe Talisca ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Brezilyalı oyuncu, şu ana kadar tüm kulvarlarda sarı- lacivertli formayla 55 maça çıkarken, 29 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isim konumunda bulunuyor.