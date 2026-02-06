CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 08:29 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 08:33
Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

GÜRCAN BİLGİÇ-YEMEĞİN TUZU

Tedesco doğru tercihlerle çıktı maça. Kendi sahasında, bir alt ligden rakibe karşı kurmayları yanında, askerleri zeminde tuttu. Konsantrasyonun diplerde kaldığı bu tip maçlar, aslında kendi yıldızlarını da yaratırlar. Uzun zamandır şans alamayanlar için fırsat dakikaları, aynı zamanda karar anlarını da peşinden getirir.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Oğuz Aydın, Alvares, İsmail ve Fred… Üstlerine biraz Kerem ve Musabba ekleriz. Bakalım ne yemek çıkacak ? Tadı – tuzu olmayan bir ilk 45 verdiler seyredenlere. Kerem ile Nene "deli gibi" koşu yapıyor defans arkasına, bu arkadaşlar bakıp, geriye pası tercih ediyorlar. O anda oyun zekası ile yetenek arasındaki farkı anlıyoruz hep beraber.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Takımın teknik açıdan en çok tartışılan oyuncusu Osterwolde atıyor bunları. En azından deniyor. İsmail ve Alvares ise istatistikte "top kaybı" yazmasın hesabındalar (muhtemelen)… Ne yapacaklarını bilenler girince sahaya, baskının da anlamı farklılaştı, pasların da. Erzurumspor geçiş oyunu için hazırlanmış, tek paslarla baskıdan kurtularak atak geliştirmek istedi. Çok da iyi yaptılar bunu. Klasik söylemde; "yeteneğe çare" bulamadılar. Mırıldanan – homurdanan taraftarına galibiyeti de gösterdiler, takım yapısının sınırlarını da. Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio…

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

ZEKİ UZUNDURUKAN-KALİTE SAHNE ALINCA

Yaptığı yıldız transferlerle taraftarlarını coşturan Fenerbahçe, kupada Erzurumspor karşısına bol rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Tedesco, Kocaelispor maçına göre ilk 11'de tam 9 değişiklik yaptı. Kadıköy'deki maçta tribünlerdeki boşluklar göze çarptı. Yaklaşık 15 bin dolayında taraftar vardı tribünlerde. Bu durum sahadaki futbolcuların coşkusunu da düşürdü. Konuk ekip, kontrataklarla ilk yarıda Fenerbahçe kalesini yokladı. Bu ataklardan birinde kalesini terk eden Mert Günok'un uzaklaştıramadığı top, Mustafa Fettahoğlu'nun önünde kaldı. Mustafa boş kaleye topu yuvarladı.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Fenerbahçe, ilk yarıda etkisiz bir oyunla geriye düşünce, Tedesco'dan tam 4 hamle birden geldi. Tedesco, ikinci yarıya başlarken silahlarını sahaya sürdü. Talisca, Asensio, Mert ve Guendouzi oyuna dahil oldu. Bu dört oyuncunun girişi ile canlanan Fenerbahçe, beraberlik golüne de çok erken ulaştı. Nene'nin asistinde topla buluşan Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Asensio fileleri havalandırdı. Bu golden sonra hem tribünler coştu, hem de sahadaki sarı-lacivertli futbolcular kendine geldi.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Erzurum FK, gerçekten çok güçlü bir takım. Trendyol Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı tebrik etmek lazım. Ayağa pas yapan, çok koşan, akıllı oynayan ve pes etmeyen bir Erzurumspor FK oluşturmuş. Fenerbahçe, skoru eşitledikten sonra Erzurumspor kalesine daha fazla yüklenmeye başladı. Bu ataklardan birinde Talisca, Kerem'in asistinde topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Fenerbahçe iki süper yıldızı Asensio ve Talisca ile Erzurumspor karşısında öne geçti. Talisca bir kez daha sahneye çıkarak, penaltıdan farkı getirdi.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Fenerbahçe, yıldızları ile çok güçlü bir takım. Talisca ve Asensio bu takımın her şeyi. İki oyuncu, dün bunu bir kez daha belgelediler. Fenerbahçe bu galibiyet ile kupada yoluna devam ediyor. İlk yarıdaki oyun kötüydü ama ikinci yarıda yıldızlar girdi ve Fenerbahçe'yi sırtladı. Futbolda kalite her şeydir. Futbol kaliteli oyuncularla güzeldir. Çünkü futbol; bir oyundan ötedir, bir sanattır!

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

EMRE BOL-YOLA DEVAM

Tedesco ilk yarıdaki 11'in bir şeye yaramadığını görünce ikinci yarı maç kazanacakları sürdü sahaya… İsim vermeden söyleyeceğim bazı oyuncular Çubukluyu ancak rüyasında görür. Bir alt ligi takımına kazanmak bu kadar zor olmamalı. Maça hızlı ataklarla başlayan Fenerbahçe hem ceza sahasında hem kanatlarda, özellikle Musaba'nın kanattan çizgiye inişleriyle, eline geçen fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Burada Musaba'ya özel bir parantez açmak gerek. Zira maçın başından sonuna kadar sarılacivertlilerin hücumda en etkili oyuncusuydu.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

Guendouzi ve Asensio değişiklikleriyle Fenerbahçe'nin ofansif hamleleri hemen arttı. Maçta en çok göze çarpan şey Fred'in etkisiz ve hırstan uzak zayıf oyunuydu,
Kante transferi güzel bir fırsat oldu Fenerbahçe orta sahası için…. Talisca gerçekten sihirli bir ayak. Yine ağırlığını koyup Erzurum ekibinin işini bitirdi. Her kulvarda yola devamı etmek önemli. Bu takım kupaların hepsini almaya muktedir. Yeter ki ağırlığını koysun.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Erzurum FK maçı değerlendirmesi

NOT: Skriniar'ın cezası İcardi'nin cezasıyla aynı olmalıdır. Ben hiç ceza almasın demiyorum. Bu hareketin elbette bir cezası olacak. Ama İcardi'ye verilenle aynı…

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Maçın ardından flaş Rafa Silva yorumu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MİT'ten Mossad casuslarına İstanbul'da operasyon: Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
Aslan'dan Deniz Gül sürprizi!
SON DAKİKA
