Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın yeni transferi Noa Lang için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 09:58 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 10:01
Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Galatasaray bu sezon sonunda Okan Buruk önderliğinde mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli başarılar elde etmek istiyor.

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Sarı-kırmızılılarda bu nedenle devre arası transfer döneminde titiz bir çalışma yürütülüyor.

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Galatasaray'da son olarak eski yıldız Sacha Boey, Cimbom'a geri döndü.

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Sacha Boey sonrası Cimbom'da Okan Buruk'tan kadro planlaması adına flaş kararlar geldi.

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey ve Noa Lang'ı ilk 11'de oynatacak.

Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!

Diğer yeni transferler Asprilla ve Nhaga'yı ise yedek kulübesinde destek gücü olarak düşünecek.

