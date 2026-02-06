Okan Buruk'tan Noa Lang için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın yeni transferi Noa Lang için flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 09:58 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 10:01
Sacha Boey sonrası Cimbom'da Okan Buruk'tan kadro planlaması adına flaş kararlar geldi.
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey ve Noa Lang'ı ilk 11'de oynatacak.
Diğer yeni transferler Asprilla ve Nhaga'yı ise yedek kulübesinde destek gücü olarak düşünecek.
Okan Buruk'un ayrıca Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı 10 numara bölgesine hazırladığı öğrenildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.