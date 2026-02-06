CANLI SKOR ANA SAYFA
Celta Vigo-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da haftanın açılış maçlarından birinde Celta Vigo, kendi sahasında Osasuna’yı konuk ediyor. Topladığı 33 puanla Avrupa potasının hemen eşiğinde yer alan ve bu sezon sergilediği hücum futboluyla takdir toplayan Galiçya temsilcisi, evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta, 26 puanla 9. sırada bulunan ve dış saha direnciyle bilinen Osasuna ise, zorlu deplasmandan puanla dönerek ilk 7 yarışına dahil olmayı hedefliyor. Peki Celta Vigo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 11:21
Celta Vigo-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Balaídos Stadyumu'ndaki Celta Vigo-Osasuna randevusu, ligin iki disiplinli ve kolektif oyun anlayışını benimseyen ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, özellikle son haftalarda yakaladığı form grafiği ve taraftar desteğiyle maçın favorisi olarak öne çıksa da, savunmadaki bazı bireysel hataları kapatmak için yoğun mesai harcayacak. Hücum hattındaki yaratıcılığıyla rakip savunmanın kilidini açmayı planlayan Celta Vigo, oyunun temposunu maçın başında ele alarak kontrolü elinde tutmak istiyor. Konuk ekip tarafında ise, her zamanki inatçı ve kompakt savunma anlayışıyla rakibini karşılayacak olan bir kurgu bekleniyor. İşte Celta Vigo-Osasuna maçının detayları...

Celta Vigo-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Osasuna maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 23. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Celta Vigo-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Lopez, Iglesias, Swedberg

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, M Gomez; Munoz, Ruben Garcia, Moro; Budimir

