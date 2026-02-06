CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Union Berlin-Eintracht Frankfurt CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve 11'ler

Union Berlin-Eintracht Frankfurt CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve 11'ler

Almanya Bundesliga’nın 21. haftasında Union Berlin, sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. 24 puanla 9. sırada yer alan başkent temsilcisi, kendi evindeki etkileyici atmosferi kullanarak rakibini puan tablosunda yakalamayı hedefliyor. Diğer tarafta, 27 puanla hemen bir basamak üstte bulunan Eintracht Frankfurt ise, zorlu Berlin deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa potasıyla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Peki Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve 11'ler

Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alten Försterei'deki Union Berlin-Eintracht Frankfurt mücadelesi, Bundesliga'nın en karakteristik iki oyun yapısının çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi ekip, fiziksel güce dayalı oyun yapısı ve taraftarının yarattığı yoğun baskıyla rakibini hataya zorlayıp, özellikle kanat organizasyonları üzerinden sonuca gitmeyi planlıyor. Kendi sahasında oynadığı maçlarda sergilediği yüksek enerjiyle bilinen başkent temsilcisi için bu randevu, üst sıralara tırmanışın en önemli anahtarlarından biri konumunda. Konuk ekip tarafında ise, daha teknik ve geçiş oyununu başarıyla uygulayan bir kurgu göze çarpıyor. İki takım arasındaki puan farkının sadece bir galibiyetlik mesafede olması, bu 90 dakikanın taktiksel derinliğini ve mücadele dozajını daha da artırıyor. İşte Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçının canlı yayın bilgileri...

Union Berlin-Eintracht FrankfurtMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Union Berlin-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 21. haftasında oynanacak olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Eintracht Frankfurt MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Burke, Ansah; Ilic

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Larsson, Chaibi; Doan, Knauff; Kalimuendo

