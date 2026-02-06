Union Berlin-Eintracht Frankfurt CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve 11'ler

Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alten Försterei'deki Union Berlin-Eintracht Frankfurt mücadelesi, Bundesliga'nın en karakteristik iki oyun yapısının çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi ekip, fiziksel güce dayalı oyun yapısı ve taraftarının yarattığı yoğun baskıyla rakibini hataya zorlayıp, özellikle kanat organizasyonları üzerinden sonuca gitmeyi planlıyor. Kendi sahasında oynadığı maçlarda sergilediği yüksek enerjiyle bilinen başkent temsilcisi için bu randevu, üst sıralara tırmanışın en önemli anahtarlarından biri konumunda. Konuk ekip tarafında ise, daha teknik ve geçiş oyununu başarıyla uygulayan bir kurgu göze çarpıyor. İki takım arasındaki puan farkının sadece bir galibiyetlik mesafede olması, bu 90 dakikanın taktiksel derinliğini ve mücadele dozajını daha da artırıyor. İşte Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçının canlı yayın bilgileri...

Union Berlin-Eintracht FrankfurtMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Union Berlin-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 21. haftasında oynanacak olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Eintracht Frankfurt MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Burke, Ansah; Ilic

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Gotze, Larsson, Chaibi; Doan, Knauff; Kalimuendo