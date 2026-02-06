CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Özbek'in yapmış olduğu 400 milyon Euro vurgusu dikkat çekti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 15:06
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten gündem olan 400 milyon Euro sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ın bugün geldiği noktayı ve bundan duyduğu kıvancı "Galatasaray Spor Kulübü 400 milyon Euro'luk bir bütçeyi yönetiyor. 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak bugünü hayal etsem bunu bir rüya olarak kabul ederdim. Böyle bir şey olmaz." sözleri ile ifade etti.

Son dört yılda sponsorlukların gösterdiği artışın altını çizen Galatasaray Başkanı bu konuyla ilgili ise, "Galatasaray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray
