Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'da!

Beşiktaş'tan kış transfer döneminin bitmesine saatler kala flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Panamalı sağ bek Amir Murillo, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Murillo; havalimanında basın mensuplarına ilk olarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkaracağım ve güzel maçlar oynamaya çalışacağım." şeklinde açıklamalarda bulundu.

25 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maça çıkan tecrübeli sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist üretme başarısı gösterdi.

İŞTE PANAMALI FUTBOLCUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ: