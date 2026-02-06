CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak yeni transferi Amir Murillo İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 15:29 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 15:50
Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo İstanbul'da!

Beşiktaş'tan kış transfer döneminin bitmesine saatler kala flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Panamalı sağ bek Amir Murillo, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Murillo; havalimanında basın mensuplarına ilk olarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkaracağım ve güzel maçlar oynamaya çalışacağım." şeklinde açıklamalarda bulundu.

25 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maça çıkan tecrübeli sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist üretme başarısı gösterdi.

İŞTE PANAMALI FUTBOLCUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ:

Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı!
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
Buruk'tan Lang için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12
Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! Özbek'ten '400 milyon Euro' sözleri! 15:06
İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok İşte Trabzonspor'un Samsun kafilesi! 3 isim yok 14:50
Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! Anadolu Efes-Zalgiris maçı detayları! 13:49
Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! Beşiktaş'ta kaleci transferi tamam! 13:24
Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! Union Berlin-Eintracht Frankfurt detayları! 13:24
Daha Eski
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 13:11
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! 12:46
Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! Konyaspor'da yeniden İlhan Palut dönemi! 12:22
F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! F.Bahçe'ye Yusuf Akçiçek yanıtı! 12:10
Metz-Lille maçı tüm detayları! Metz-Lille maçı tüm detayları! 11:55
Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? Hellas Verona-Pisa maçı hangi kanalda? 11:32