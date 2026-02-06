Darwin Nunez ile ilgili ses getirecek açıklama! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden birisi de Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp içinden bir kaynak, Arap basınına Uruguaylı golcünün transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Uruguaylı futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiği öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden bir kaynak, Arap basınına Uruguaylı santrforla ilgili açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Arriyadiyah'a konuşan kaynak, sarı-lacivertlilerin Nunez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığını belirtti.
Kaynak, oyuncunun mevcut kulübünde mutlu olduğunu ve Al-Ittihad'dan N'Golo Kante gibi transfer arayan diğer oyuncuların aksine ayrılmak için güçlü bir isteği olmadığını da sözlerine ekledi.
Aynı kaynak ayrıca, Al-Hilal'in Fenerbahçe'nin Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralama teklifini reddettiğini, kulübünün oyuncuya bağlı olduğunu ve onu gelecek dönem planlarının bir parçası olarak gördüğünü açıkladı.
Kaynak ayrıca, Fenerbahçe'nin Nunez'i transfer etme girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından başka bir forvet için resmi bir teklif sunduğunu da belirtti.
Fenerbahçe'nin adı Darwin Nunez'in yanı sıra yine Al-Hilal forması giyen Brezilyalı forvet Marcos Leonardo ile de anılıyordu.
