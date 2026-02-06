Darwin Nunez ile ilgili ses getirecek açıklama! Fenerbahçe...

Kaynak, oyuncunun mevcut kulübünde mutlu olduğunu ve Al-Ittihad'dan N'Golo Kante gibi transfer arayan diğer oyuncuların aksine ayrılmak için güçlü bir isteği olmadığını da sözlerine ekledi.

Aynı kaynak ayrıca, Al-Hilal'in Fenerbahçe'nin Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralama teklifini reddettiğini, kulübünün oyuncuya bağlı olduğunu ve onu gelecek dönem planlarının bir parçası olarak gördüğünü açıkladı.