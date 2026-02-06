İkas Eyüpspor Robin Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı!

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Her Şey İçin Teşekkürler Robin Yalçın! 💜💛 Formamızı giydiği süre boyunca hem sahadaki performansı hem de kaptanlık sorumluluğuyla sergilediği liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan; Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi, profesyonelliği ve… pic.twitter.com/9KEHkd7tgm