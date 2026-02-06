CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İkas Eyüpspor Robin Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı!

İkas Eyüpspor Robin Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 17:56
İkas Eyüpspor Robin Yalçın'la yolların ayrıldığını açıkladı!

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

