İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması! Galatasaray maçında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Maslak Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

