CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:20
Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, özellikle son günlerini hızlı geçirdiği bir ara transfer dönemini geride bıraktı.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde tam 5 ismi takıma kazandırdı.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Cimbom, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Galatasaray'da transfer edilen 5 futbolcunun yanı sıra 3 isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu TÜMOSAN Konyaspor'a, Yusuf Demir Rapid Wien'e, sezon başında Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.

BURUK'TAN LANG İÇİN FLAŞ KARAR! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Aslan'da bu 3 ismin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

KAZIMCAN KARATAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR'E

TRT Spor'un haberine göre; Kazımcan Karataş RAMS Başakşehir yolunda.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Galatasaray, genç futbolcunun geçici transferi konusunda İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Kazımcan Karataş bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 2 asist kaydetti.

Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 23 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Daha Eski
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00
İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! 17:56
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 17:48
Devis Vásquez hayatı ve kariyeri Devis Vásquez hayatı ve kariyeri 15:59
Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! 15:56