Galatasaray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray'da transfer edilen 5 futbolcunun yanı sıra 3 isimle de yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu TÜMOSAN Konyaspor'a, Yusuf Demir Rapid Wien'e, sezon başında Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Aslan'da bu 3 ismin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
KAZIMCAN KARATAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR'E
TRT Spor'un haberine göre; Kazımcan Karataş RAMS Başakşehir yolunda.
Galatasaray, genç futbolcunun geçici transferi konusunda İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı.
Kazımcan Karataş bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 2 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 23 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
