Süper Lig'e Anderson Talisca damgası! Osimhen, Icardi ve Onuachu'ya fark attı

1939 dakika sahada kalan sambacı, Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 4 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 1 olmak üzere toplamda 19 gol attı.

Brezilyalı futbolcu, böylece 84 dakikada bir skora etki etti ve bu alanda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve de Paul Onuachu gibi yıldız isimleri geride bıraktı.