Süper Lig'e Anderson Talisca damgası! Osimhen, Icardi ve Onuachu'ya fark attı
Son olarak Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynadığı maça attığı 2 gol ile damga vuran Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 2. yarısında sarı-lacivertlilerin santrforu olarak görev yapacağı öğrenilen Talisca'nın, ligin yıldız golcüleri Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Paul Onuachu'yu ise o alanda geride bırakması dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
1939 dakika sahada kalan sambacı, Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 4 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 1 olmak üzere toplamda 19 gol attı.
SANTRFORDA GÖREV YAPACAK
Anderson Talisca, attığı bu 19 golün yanı sıra; 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaparak, sahada kaldığı süre boyunca tam 23 gollük katkı verdi.
Brezilyalı futbolcu, böylece 84 dakikada bir skora etki etti ve bu alanda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve de Paul Onuachu gibi yıldız isimleri geride bıraktı.
Süper Lig'in bu alanda en iyisi olan Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki santrforu olarak görev yapacak.
2 YIL UZATIYOR
Geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Sambacının performansından memnun olan sarı-lacivertli yönetim, 2 yıllık yeni kontrat sundu.
Brezilyalı oyuncu da kabul etti. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.