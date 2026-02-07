CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Süper Lig'e Anderson Talisca damgası! Osimhen, Icardi ve Onuachu'ya fark attı

Süper Lig'e Anderson Talisca damgası! Osimhen, Icardi ve Onuachu'ya fark attı

Son olarak Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynadığı maça attığı 2 gol ile damga vuran Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 2. yarısında sarı-lacivertlilerin santrforu olarak görev yapacağı öğrenilen Talisca'nın, ligin yıldız golcüleri Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Paul Onuachu'yu ise o alanda geride bırakması dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yı 3-1'le geçti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin ikisini ise Anderson Talisca kaydetti.

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarların gözdesi haline gelen Brezilyalı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıktı.

1939 dakika sahada kalan sambacı, Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 4 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 1 olmak üzere toplamda 19 gol attı.

SANTRFORDA GÖREV YAPACAK

Anderson Talisca, attığı bu 19 golün yanı sıra; 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaparak, sahada kaldığı süre boyunca tam 23 gollük katkı verdi.

Brezilyalı futbolcu, böylece 84 dakikada bir skora etki etti ve bu alanda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve de Paul Onuachu gibi yıldız isimleri geride bıraktı.

Süper Lig'in bu alanda en iyisi olan Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki santrforu olarak görev yapacak.

2 YIL UZATIYOR

Geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Sambacının performansından memnun olan sarı-lacivertli yönetim, 2 yıllık yeni kontrat sundu.

Brezilyalı oyuncu da kabul etti. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
