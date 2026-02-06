Galatasaray Sacha Boey transferini video ile duyurdu!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Boey'nin transferi için videolu bir paylaşım yaptı. Cimbom'un paylaşımında, "Sacha Boey yeniden Türkiye'nin en büyüğünde!" İfadeleri yer aldı.

Sacha Boey, 2021-2024 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM