Haberler Galatasaray Galatasaray Sacha Boey transferini video ile duyurdu!

Galatasaray Sacha Boey transferini video ile duyurdu!

Galatasaray, Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey'nin transferini videolu bir paylaşım ile duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 21:45
Galatasaray Sacha Boey transferini video ile duyurdu!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Boey'nin transferi için videolu bir paylaşım yaptı. Cimbom'un paylaşımında, "Sacha Boey yeniden Türkiye'nin en büyüğünde!" İfadeleri yer aldı.

Sacha Boey, 2021-2024 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM

