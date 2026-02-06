CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, sarı-kırmızılı kulübe imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 22:34
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

Galatasaray kulübüne imza attıktan sonra kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma için oynamanın kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Can Armando Güner, "

"Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki yaşadıklarım gerçek değil. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bir an önce başlayıp bu hedeflerin peşinden koşmamız gerekiyor."

F.Bahçe UEFA listesini güncelledi!
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
Daha Eski
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00