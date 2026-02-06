CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Cagliari'ye ziyaret! Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi

Vincenzo Montella'dan Cagliari'ye ziyaret! Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Cagliari Kulübü'nü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 22:31
Vincenzo Montella'dan Cagliari'ye ziyaret! Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.

Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.

Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.

Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
Daha Eski
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00