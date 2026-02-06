Vincenzo Montella'dan Cagliari'ye ziyaret! Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.

Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.

Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.