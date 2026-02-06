CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Amir Murillo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Amir Murillo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Amir Murillo'nun transferini resmi web sitesinden açıkladı. İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 21:44
Beşiktaş Amir Murillo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Emmanuel Agbadou'nun ardından Amir Murillo'yu da kadrosuna kattığını resmi web sitesinden duyurdu. Siyah-beyazlıların açıklamasına göre Murillo ile yapılan anlaşmanın 2.5+1 yıllık olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 21:36
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 21:31
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 20:20
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 20:14
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
Daha Eski
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00