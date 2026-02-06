Beşiktaş Amir Murillo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Emmanuel Agbadou'nun ardından Amir Murillo'yu da kadrosuna kattığını resmi web sitesinden duyurdu. Siyah-beyazlıların açıklamasına göre Murillo ile yapılan anlaşmanın 2.5+1 yıllık olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."