Beşiktaş Amir Murillo transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Emmanuel Agbadou'nun ardından Amir Murillo'yu da kadrosuna kattığını resmi web sitesinden duyurdu. Siyah-beyazlıların açıklamasına göre Murillo ile yapılan anlaşmanın 2.5+1 yıllık olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Resmi Açıklama | Amir Murillo 🔗 https://t.co/wOUTdvBpie pic.twitter.com/u0oRXsDTwr— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2026