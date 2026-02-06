CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer!

Anadolu Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer!

EuroLeague normal sezon 27. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini 92-82'lik skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 22:21
Anadolu Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer!

EuroLeague'de geçtiğimiz hafta Valencia Basket karşısında aldığı 107-90'lık galibiyetle 9 maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Litvanya'nın basketbol ekolü Zalgiris'i konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 92-82 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki 27. müsabakasında 8. galibiyetini almış oldu.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Anadolu Efes 25-24 Zalgiris (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 47-45 Zalgiris (İkinci çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 65-67 Zalgiris (Üçüncü çeyrek sonucu)

